Дороги у Києві чиститимуть миючими засобами

У столиці розпочали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що КК "Київавтодор" наприкінці минулого року закупив для шляхово-експлуатаційних підприємств три нові багатофункціональні машини "FordTrucks" з установками "Rasco", які взимку використовували для розподілення рідких хлоридів, а навесні і влітку – як поливомийні машини.

"Однією з "родзинок" нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів", - йдетьсяу повідомленні.

фото КМДА

Зазначається, що таке генеральне прибирання доцільно виконувати, насамперед, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів та залишки хлоридів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, днями дорожники провели тестові "заїзди" і вже розроблений графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини міста.