Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дороги у Києві чиститимуть миючими засобами

Вівторок, 14 травня 2019, 12:13

У столиці розпочали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що КК "Київавтодор" наприкінці минулого року закупив для шляхово-експлуатаційних підприємств три нові багатофункціональні машини "FordTrucks" з установками "Rasco", які взимку використовували для розподілення рідких хлоридів, а навесні і влітку – як поливомийні машини.

"Однією з "родзинок" нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів", - йдетьсяу повідомленні.

 
фото КМДА

Зазначається, що таке генеральне прибирання доцільно виконувати, насамперед, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів та залишки хлоридів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, днями дорожники провели тестові "заїзди" і вже розроблений графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини міста.

Українська правда
Теми: Київдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: