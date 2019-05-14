Дороги в Киеве будут чистить моющими средствами

1946 просмотров
Вторник, 14 мая 2019, 12:13

В столице начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что КК "Киевавтодор" в конце прошлого года закупил для дорожно-эксплуатационных предприятий три новые многофункциональные машины "FordTrucks" с установками "Rasco", которые зимой использовали для распределения жидких хлоридов, а весной и летом - как поливомоечные машины.

 
фото КГГА

"Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такую генеральную уборку целесообразно выполнять, прежде всего, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на днях дорожники провели тестовые "заезды" и уже разработан график работ по мойке с помощью моющих средств на основных магистралях центральной части города.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев дороги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еще один немецкий аэропорт исправил Kiev на Kyiv 14 мая 2019, 00:04
Синоптики предупредили об опасности в Киевской области 13 мая 2019, 16:49
В Киеве начали строительство Национального мемориала Героев Небесной сотни 13 мая 2019, 14:25
Все новости
Главные новости
Главу КС могут уволить из-за влияния брата, "надевшего" Зе!лого – СМИ
В прокуратуре объяснили, почему Крючкова выпустили из Украины
Рада пока не возьмется за инаугурацию, комитет во второй раз перенес заседание
Тимошенко поставила ультиматум Раде: роспуск или сотрудничество с Зеленским
Все новости
здоровье

Как начать есть меньше соли

Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів