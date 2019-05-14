У Росії хочуть знати, чи готовий Зеленський "розчищати русло" відносин

Москва поки не говорить про перспективи налагодження відносин із Україною, чекаючи від Володимира Зеленського чіткіших сигналів після інавгурації як президента України.

Про це статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін розповів в інтерв'ю виданню "Известия".

На запитання, чи визнає Росія результати виборів президента України, він відповів: "У Москві беруть до відома результати виборів".

"Життєздатність і ефективність нового українського керівництва багато в чому визначатиметься його готовністю адекватно оцінювати нинішні реалії та завдання, що стоять перед країною, нести відповідальність за прийняті рішення, включаючи врегулювання кризи в Донбасі на основі Мінських угод", – додав Карасін.

За його словами, говорити про перспективи врегулювання конфлікту на сході України "сьогодні важко", адже "Володимир Зеленський ще навіть не вступив на посаду".

"Заяви, які робить він особисто або члени його команди, часом носять суперечливий характер і не дають реального уявлення про політичну програму нового керівника України", – зазначив Карасін.

"Сподіваємося, що після інавгурації Володимир Зеленський чіткіше означить свої пріоритети, в тому числі і щодо врегулювання в Донбасі. Тож давайте не будемо забігати наперед і робити поспішні висновки", – додав він.

#Карасин: Избранный президент В.Зеленский еще даже не вступил в должность. Заявления, которые делает он лично или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украиныhttps://t.co/h6c51oZf7W pic.twitter.com/5qZT6nfkt6 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 14 мая 2019 г.

Із приводу пропозиції Зеленського розширити "нормандський формат" переговорів щодо Донбасу участю США й Великобританії російський дипломат зазначив, що "потрібно орієнтуватися на реальний ефект від такої зміни".

"У своєму нинішньому вигляді цей переговорний механізм працював у цілому непогано. Досить згадати про розроблений мінський комплекс заходів, який було схвалено Києвом, Донецьком і Луганськом, а згодом – Радою безпеки ООН. Ці домовленості й досі залишаються безальтернативною основою врегулювання, свого роду "дорожньою картою", – сказав Карасін.

"У рамках того ж "нормандського формату" на вищому рівні у Парижі й Берліні у 2015-2016 роках було досягнуто й інших важливих домовленостей, які реально могли б просунути процес врегулювання. Не наша провина, що домогтися їх здійснення досі не вдалося", – заявив він.

За твердженням Карасіна, річ не у складі учасників формату, а "у відсутності в української сторони політичної волі виконувати взяті на себе зобов'язання".

"Розраховуємо, що Володимир Зеленський буде все ж відповідально до них підходити, не стане ухилятися від прямого діалогу зі своїми співгромадянами в Донбасі. У цьому – головна запорука прогресу на шляху до встановлення миру на Україні", – заявив він.

Карасін запевнив: "Ми дійсно хочемо нормалізації відносин із Україною, готові відновлювати їх у повному обсязі, але не можемо робити це в односторонньому порядку".

"Тут без Києва не обійтися. Однак досі там дотримувалися принципу "ламати – не будувати" і, не рахуючись із втратами для інтересів країни і її народу, свідомо руйнували все, що ще хоч якось пов'язує Україну з Росією", – заявив представник країни-агресора.

"Як буде при Володимирі Зеленському, поки сказати складно. У спадок від Петра Порошенка на російському треку йому дістається важкий вантаж проблем", – сказав Карасін.

"Яким буде підхід Києва до них, чи збирається нова українська влада вжити заходи для розчищення русла наших двосторонніх відносин від штучно створених за останні 5 років бар'єрів і перешкод, – від усього цього залежить майбутнє російсько-української співпраці", – заявив він.