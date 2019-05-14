В России хотят знать, готов ли Зеленский "расчищать русло" отношений

Москва пока не говорит о перспективах налаживания отношений с Украиной, ожидая от Владимира Зеленского более четких сигналов после инаугурации как президента Украины.

Об этом статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал в интервью "Известиям"

На вопрос, признает ли Россия результаты выборов президента Украины, он ответил: "В Москве принимают к сведению результаты выборов".

"Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе Минских соглашений", – добавил Карасин.

По его словам, говорить о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины "сегодня трудно", так как "Владимир Зеленский еще даже не вступил в должность".

"Заявления, которые делает он лично или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины", – отметил Карасин.

"Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе. Так что давайте не будем забегать вперед и делать поспешных выводов", – добавил он.

#Карасин: Избранный президент В.Зеленский еще даже не вступил в должность. Заявления, которые делает он лично или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украиныhttps://t.co/h6c51oZf7W pic.twitter.com/5qZT6nfkt6 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 14 мая 2019 г.

По поводу предложения Зеленского расширить "норманнский формат" переговоров по Донбассу участием США и Великобританию российский дипломат отметил, что "нужно ориентироваться на реальный эффект от такого изменения".

"В своем нынешнем виде этот переговорный механизм работал в целом неплохо. Достаточно вспомнить о разработанном минском комплексе мер, который был одобрен Киевом, Донецком и Луганском, а впоследствии – Совбезом ООН. Эти договоренности и по сей день остаются безальтернативной основой урегулирования, своего рода "дорожной картой", – сказал Карасин.

"В рамках того же "нормандского формата" на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015–2016 годах были достигнуты и другие важные договоренности, которые реально могли бы продвинуть процесс урегулирования. Не наша вина в том, что добиться их осуществления до сих пор не удалось", – заявил он.

По утверждению Карасина, дело не в составе участников формата, а "в отсутствии у украинской стороны политической воли выполнять взятые на себя обязательства".

"Рассчитываем, что Владимир Зеленский будет всё же ответственно к ним подходить, не станет уклоняться от прямого диалога со своими согражданами в Донбассе. В этом – главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине", – заявил он.

Карасин заверил: "Мы действительно хотим нормализации отношений с Украиной, готовы восстанавливать их в полном объеме, но не можем делать это в одностороннем порядке".

"Здесь без Киева не обойтись. Однако до сих пор там придерживались принципа "ломать – не строить" и, не считаясь ни с какими издержками для интересов страны и ее народа, сознательно разрушали всё, что еще хоть как-то связывает Украину с Россией", – заявил он.

"Как будет при Владимире Зеленском, пока сказать сложно. В наследство от Петра Порошенко на российском треке ему достается тяжелый груз проблем", – сказал Карасин.

"Каким будет подход Киева к ним, намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние 5 лет барьеров и преград, – от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества", – заявил он.