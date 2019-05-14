Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман каже, що українці в 2021 році зароблятимуть по $620

Вівторок, 14 травня 2019, 13:01

Уряд орієнтується, що в 2021 році середня заробітна плата в Україні буде розміром 620 доларів в еквіваленті.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман 14 травня під час підписання нової тристоронньої Генеральної угоди із профспілками та роботодавцями, інформує Урядовий портал.

"Наш уряд вже створив механізми, які дали можливість збільшити мінімальну зарплату в 3 рази за останні 3 роки, середню – у 2 рази… Уряд має чіткий орієнтир щодо середньої зарплати в Україні на 2021 рік. У доларовому еквіваленті це 620 дол. – абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку", – вважає Гройсман.

Окремо прем’єр наголосив на розвитку середнього класу в Україні.

"Для мене принципово, щоб в Україні був розвинений середній клас, до якого має належати український вчитель, лікар, робітник. У наступних роках будемо робити все, щоб виконати це завдання", – сказав Гройсман.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівзарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: