Гройсман каже, що українці в 2021 році зароблятимуть по $620

Уряд орієнтується, що в 2021 році середня заробітна плата в Україні буде розміром 620 доларів в еквіваленті.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман 14 травня під час підписання нової тристоронньої Генеральної угоди із профспілками та роботодавцями, інформує Урядовий портал.

"Наш уряд вже створив механізми, які дали можливість збільшити мінімальну зарплату в 3 рази за останні 3 роки, середню – у 2 рази… Уряд має чіткий орієнтир щодо середньої зарплати в Україні на 2021 рік. У доларовому еквіваленті це 620 дол. – абсолютно реальний показник, який допоможе збільшити мотивацію українців працювати на власну економіку", – вважає Гройсман.

Окремо прем’єр наголосив на розвитку середнього класу в Україні.

"Для мене принципово, щоб в Україні був розвинений середній клас, до якого має належати український вчитель, лікар, робітник. У наступних роках будемо робити все, щоб виконати це завдання", – сказав Гройсман.