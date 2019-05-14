Гройсман говорит, что украинцы в 2021 году будут зарабатывать по $620

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Вторник, 14 мая 2019, 13:01

Правительство ориентируется, что в 2021 году средняя заработная плата в Украине будет размером 620 долларов в эквиваленте.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман 14 мая во время подписания нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, информирует Правительственный портал.

"Наше правительство уже создало механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в 3 раза за последние 3 года, среднюю - в 2 раза... У Кабмина есть четкий ориентир по средней зарплате в Украине на 2021. В долларовом эквиваленте это 620 долл. - абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", – считает Гройсман.

Отдельно премьер отметил важность развития среднего класса в Украине.

"Для меня важно, чтобы в Украине был развит средний класс, к которому должно принадлежать украинский учитель, врач, рабочий. В последующие годы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу", – сказал Гройсман.

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Темы: Кабинет министров зарплаты


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