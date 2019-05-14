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Санкції змусили Путіна змінити одну із доктрин безпеки Росії

Вівторок, 14 травня 2019, 13:19

Президент Росії Володимир Путін підписав нову доктрину енергетичної безпеки Росії.

Документ, який змінив доктрину 2012 року, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише російське інформагентство ТАСС.

Майже 20-сторінкова доктрина докладно описує виклики і загрози в сфері енергобезпеки, цілі, принципи, основні напрямки та завдання забезпечення енергобезпеки, а також її організаційні основи.

"Повномасштабної участі РФ в забезпеченні міжнародної енергетичної безпеки перешкоджають заходи обмежувального характеру, введені низкою іноземних держав щодо РФ, в тому числі щодо нафтової і газової галузей її паливно-енергетичного комплексу, а також протидія, який чиниться низкою іноземних держав і міжнародних організацій проектам в сфері енергетики, які реалізуються за участю РФ", - йдеться, зокрема, в документі.

До числа зовнішньополітичних викликів енергобезпеки доктрина відносить уповільнення світового попиту на ресурси і зростання виробництва зрідженого природного газу в світі.

Відзначається, що Росія підтримує міжнародні зусилля по боротьбі зі змінами клімату, однак "вважає неприпустимим розгляд питань зміни клімату та охорони навколишнього середовища з упередженою точки зору, обмеження інтересів держав - виробників енергоресурсів і навмисне ігнорування таких аспектів сталого розвитку, як забезпечення загального доступу до енергії і розвиток чистих вуглеводневих енергетичних технологій".

Зовнішніми загрозами енергобезпеки країни також названі використання іншими країнами різних фінансових, договірних та міжнародно-правових механізмів на шкоду РФ, дискримінація російських постачальників і незаконний відбір енергоресурсів, що поставляються Росією.

Теми: ПутінРосіясанкціїенергетика
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