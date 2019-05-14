Санкции заставили Путина изменить одну из доктрин безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал новую доктрину энергетической безопасности России.

Документ, который изменил доктрину 2012 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет российское информагентство ТАСС.

Почти 20-страничная доктрина подробно описывает вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности, цели, принципы, основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности, а также ее организационные основы.

"Полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ", - говорится, в частности, в документе.

Отмечается, что Россия поддерживает международные усилия по борьбе с изменениями климата, однако "считает недопустимым рассмотрение вопросов изменения климата и охраны окружающей среды с предвзятой точки зрения, ущемление интересов государств - производителей энергоресурсов и намеренное игнорирование таких аспектов устойчивого развития, как обеспечение всеобщего доступа к энергии и развитие чистых углеводородных энергетических технологий".

Внешними угрозами энергобезопасности страны также названы использование другими странами различных финансовых, договорных и международно-правовых механизмов в ущерб РФ, дискриминация российских поставщиков и незаконный отбор поставляемых Россией энергоресурсов.