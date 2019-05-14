До Філарета на святкування приїхали лише 4 єпископи

Лише 4 єпископи прибули на молитовне святкування на честь священномученика Макарія на запрошення почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Про це повідомляє "BBCnews Україна".

Відзначається, що скандальні запрошення на бланках УПЦ КП були розіслані понад 60 єпископам, але лише 4 з них прибули 14 травня у Володимирський собор, де богослужіння очолює Філарет.

Це зокрема, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії – митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан.

Фото "BBCnews Україна".

Видання з посиланням на джерела зазначає, що Климент приїхав на святкування із поваги до Філарета.

Повідомляється, що митрополит Епіфаній до Володимирського собору не приїхав, бо у нього в цей день запланований візит до Маріуполя.

Видання наголошує, що під час літургії Філарет пом'янув у диптиху предстоятелів помісних православних церков митрополита Київського і Всієі України Епіфанія, попри те, що з часу створення ПЦУ між Філаретом та Епіфанієм виникло протистояння за вплив у церкві.

"Дехто розглядав заплановане святкування як свого роду "парад сил", на якому Філарет мав перевірити, яка кількість ієрархів може підтримати його ідею відновлення УПЦ КП", - зазначає видання.

За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія та навіть не виключає скасування томосу у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Напередодні святкування низка єпархій ПЦУ зробили відкриті заяви на підтримку Епіфанія.

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