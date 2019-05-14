До Філарета на святкування приїхали лише 4 єпископи
Лише 4 єпископи прибули на молитовне святкування на честь священномученика Макарія на запрошення почесного патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
Про це повідомляє "BBCnews Україна".
Відзначається, що скандальні запрошення на бланках УПЦ КП були розіслані понад 60 єпископам, але лише 4 з них прибули 14 травня у Володимирський собор, де богослужіння очолює Філарет.
Це зокрема, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, а також група ієрархів із колишніх приходів УПЦ КП у Росії – митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, його вікарій Петро та єпископ Адріан.
Видання з посиланням на джерела зазначає, що Климент приїхав на святкування із поваги до Філарета.
Повідомляється, що митрополит Епіфаній до Володимирського собору не приїхав, бо у нього в цей день запланований візит до Маріуполя.
Видання наголошує, що під час літургії Філарет пом'янув у диптиху предстоятелів помісних православних церков митрополита Київського і Всієі України Епіфанія, попри те, що з часу створення ПЦУ між Філаретом та Епіфанієм виникло протистояння за вплив у церкві.
"Дехто розглядав заплановане святкування як свого роду "парад сил", на якому Філарет мав перевірити, яка кількість ієрархів може підтримати його ідею відновлення УПЦ КП", - зазначає видання.
За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія та навіть не виключає скасування томосу у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.
Напередодні святкування низка єпархій ПЦУ зробили відкриті заяви на підтримку Епіфанія.
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналисяу єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписаноТомос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
- На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
- На сайтіколишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
- У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
- 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
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