К Филарету на празднование приехали только 4 епископа

Только 4 епископа прибыли на молитвенное празднование в честь священномученика Макария по приглашению почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Об этом сообщает "BBCnews Украина".

Отмечается, что скандальные приглашения на бланках УПЦ КП были разосланы более 60 епископам, но только 4 из них прибыли 14 мая во Владимирский собор, где богослужение возглавляет Филарет.

Это, в частности, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России – митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

Фото "BBCnews Украина"

Издание со ссылкой на источники отмечает, что Климент приехал на празднование из уважения к Филарету.

Сообщается, что митрополит Епифаний во Владимирский собор не приехал, потому что у него в этот день запланирован визит в Мариуполь.

Издание отмечает, что во время литургии Филарет поминул в диптихе предстоятелей поместных православных церквей митрополит Киевский и всея Украины Епифания, несмотря на то, что со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви.

"Некоторые рассматривали запланированное празднование как своего рода "парад сил", на котором Филарет должен был проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП", - отмечает издание.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и даже не исключает отмены томоса в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Накануне празднования ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания.

Напомним: