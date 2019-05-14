К Филарету на празднование приехали только 4 епископа
Только 4 епископа прибыли на молитвенное празднование в честь священномученика Макария по приглашению почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.
Об этом сообщает "BBCnews Украина".
Отмечается, что скандальные приглашения на бланках УПЦ КП были разосланы более 60 епископам, но только 4 из них прибыли 14 мая во Владимирский собор, где богослужение возглавляет Филарет.
Это, в частности, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России – митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.
Издание со ссылкой на источники отмечает, что Климент приехал на празднование из уважения к Филарету.
Сообщается, что митрополит Епифаний во Владимирский собор не приехал, потому что у него в этот день запланирован визит в Мариуполь.
Издание отмечает, что во время литургии Филарет поминул в диптихе предстоятелей поместных православных церквей митрополит Киевский и всея Украины Епифания, несмотря на то, что со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви.
"Некоторые рассматривали запланированное празднование как своего рода "парад сил", на котором Филарет должен был проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП", - отмечает издание.
По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и даже не исключает отмены томоса в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.
Накануне празднования ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания.
Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.