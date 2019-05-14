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Епіфаній запевняє, що розколу ПЦУ немає

Вівторок, 14 травня 2019, 15:49

Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що розколу в Православній церкві України немає і не буде.

Про це він сказав у вівторок в Маріуполі повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ПЦУ.

"Розколу в Української православної церкви немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє в єдиній помісній Українській православній церкві", - цитує прес-служба митрополії Епіфанія.

Повідомляється, що коментуючи останні висловлювання Філарета, предстоятель ПЦУ зазначив, що патріарха Київського високо шанують в митрополії, однак не погоджуються з окремими його висловлюваннями.

"Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думки, які він висловив в останні дні", - сказав Епіфаній.

За його словами, ПЦУ потрібно рухатися вперед, розвивати майбутнє і йти до визнання з боку інших помісних церков.

"Всі повинні чітко зрозуміти, що до початку об'єднавчого собору такі структури як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква були розпущені", - зазначив предстоятель ПЦУ.

"Зараз, фактично, і юридично, в Україні не існує таких структур як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, тому що ми об'єдналися і ці колишні структури увійшли в єдину Церкву, виконавши свою історичну місію", - заявив митрополит.

"Всі прагнули до визнання Української Церкви і ми змогли отримати Синодальний Томос, який навіки стверджує той факт, що ми є єдиною Помісною православною церквою", - резюмував Епіфаній.

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналисяу єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписаноТомос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайтіколишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
  • Як повідомляла "BBCnews Україна", 14 травня у Володимирський собор, де богослужіння очолював Філарет, прибули тільки 4 з понад 60 єпископів, які отримали його запрошення.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваЕпіфанійФіларет
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