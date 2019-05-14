Епіфаній запевняє, що розколу ПЦУ немає

Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що розколу в Православній церкві України немає і не буде.

Про це він сказав у вівторок в Маріуполі повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ПЦУ.

"Розколу в Української православної церкви немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє в єдиній помісній Українській православній церкві", - цитує прес-служба митрополії Епіфанія.

Повідомляється, що коментуючи останні висловлювання Філарета, предстоятель ПЦУ зазначив, що патріарха Київського високо шанують в митрополії, однак не погоджуються з окремими його висловлюваннями.

"Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думки, які він висловив в останні дні", - сказав Епіфаній.

За його словами, ПЦУ потрібно рухатися вперед, розвивати майбутнє і йти до визнання з боку інших помісних церков.

"Всі повинні чітко зрозуміти, що до початку об'єднавчого собору такі структури як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква були розпущені", - зазначив предстоятель ПЦУ.

"Зараз, фактично, і юридично, в Україні не існує таких структур як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, тому що ми об'єдналися і ці колишні структури увійшли в єдину Церкву, виконавши свою історичну місію", - заявив митрополит.

"Всі прагнули до визнання Української Церкви і ми змогли отримати Синодальний Томос, який навіки стверджує той факт, що ми є єдиною Помісною православною церквою", - резюмував Епіфаній.

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