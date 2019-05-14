Епифаний уверяет, что раскола ПЦУ нет

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Вторник, 14 мая 2019, 15:49

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что раскола в Православной церкви Украины нет и не будет.

Об этом он сказал во вторник в Мариуполе сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной Украинской православной церкви", - цитирует пресс-служба митрополии Епифания.

Сообщается, что комментируя последние высказывания Филарета, предстоятель ПЦУ отметил, что патриарха Киевского высоко почитают в митрополии, однако не соглашаются с отдельными его высказываниями.

"Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, но не поддерживаем мысли, которые он выразил в последние дни", - сказал Епифаний.

По его словам, ПЦУ нужно двигаться вперед, развивать будущее и идти к признанию со стороны других поместных церквей.

"Все должны четко понять, что к началу объединительного собора такие структуры как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь были распущены", - отметил предстоятель ПЦУ.

"Сейчас, фактически, и юридически, в Украине не существует таких структур как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, потому что мы объединились и эти прежние структуры вошли в единую Церковь, выполнив свою историческую миссию", - заявил митрополит.

"Все стремились к признанию Украинской Церкви и мы смогли получить Синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что мы являемся единственной Поместной православной церковью", - резюмировал Епифаний.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
  • На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
  • В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
  • 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
  • Как  сообщила "BBCnews Украина", 14 мая во Владимирский собор, где богослужение возглавлял Филарет, прибыли только 4 из более 60 епископов, получивших его приглашение.

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Темы: церковь Епифаний Филарет


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