Епифаний уверяет, что раскола ПЦУ нет

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что раскола в Православной церкви Украины нет и не будет.

Об этом он сказал во вторник в Мариуполе сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной Украинской православной церкви", - цитирует пресс-служба митрополии Епифания.

Сообщается, что комментируя последние высказывания Филарета, предстоятель ПЦУ отметил, что патриарха Киевского высоко почитают в митрополии, однако не соглашаются с отдельными его высказываниями.

"Мы уважаем святейшего патриарха Филарета, но не поддерживаем мысли, которые он выразил в последние дни", - сказал Епифаний.

По его словам, ПЦУ нужно двигаться вперед, развивать будущее и идти к признанию со стороны других поместных церквей.

"Все должны четко понять, что к началу объединительного собора такие структуры как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь были распущены", - отметил предстоятель ПЦУ.

"Сейчас, фактически, и юридически, в Украине не существует таких структур как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, потому что мы объединились и эти прежние структуры вошли в единую Церковь, выполнив свою историческую миссию", - заявил митрополит.

"Все стремились к признанию Украинской Церкви и мы смогли получить Синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что мы являемся единственной Поместной православной церковью", - резюмировал Епифаний.

Напомним: