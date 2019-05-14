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"Евакуація-200": пошуковці вивезли з Донбасу 1736 тіл загиблих бійців

Вівторок, 14 травня 2019, 17:14
Евакуація-200: пошуковці вивезли з Донбасу 1736 тіл загиблих бійців

За 5 років російської агресії в рамках гуманітарного проекту "Евакуація-200" з району бойових дій вивезено 1736 тіл захисників України, 71 військовослужбовець вважається зниклим безвісти.

Такі дані оприлюднив на брифінгу 14 травня начальник управління Цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов, повідомляє "Укрінформ".

"З 2014 року в рамках реалізації гуманітарного проекту "Евакуація 200" пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл, 865 транспортовано до місць остаточного поховання та передано родичам загиблих", - повідомив Ноздрачов.

Він зазначив, що за весь період АТО та операції Об'єднаних сил у ЗСУ було обліковано 525 безвісти зниклих. На сьогодні у ЗСУ залишається 71 військовослужбовець, що вважається безвісти зниклим.

Водночас, Ноздрачов зауважив, що вже є 28 позитивних результатів ДНК, "що надає можливість зменшити кількість захисників, які вважаються безвісти зниклими".

Він нагадав, що гуманітарний проект "Евакуація 200" працює з вересня 2014 року, і додав, що робота з пошуку зниклих безвісти, евакуації тіл загиблих та транспортування до місця поховання продовжується на постійній основі.

Відділ ЦВС, який координує зазначений проект, сприяє слідчим органам, співпрацює з органами державної влади, зокрема, закладами судової експертизи Мінохорони здоров'я, Нацполіцією, Червоним Хрестом.

Читайте також: Переговори з бойовиками, покинуті могили і втрачені імена. Розповідь координатора "ЕВАКУАЦІЇ 200"

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбастероризм
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