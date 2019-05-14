"Эвакуация-200": с Донбасса вывезли 1736 тел погибших бойцов

За 5 лет российской агрессии в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200" из района боевых действий вывезено 1736 тел защитников Украины, 71 военнослужащий считается пропавшим без вести.

Такие данные обнародовал на брифинге 14 мая начальник управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, сообщает "Укринформ".

"С 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта "Эвакуация 200" поисковые группы вывезли из района боевых действий 1736 тел, 865 транспортированы к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших", - сообщил Ноздрачев.

Он отметил, что за весь период АТО и операции Объединенных сил в ВСУ было учтено 525 без вести пропавших. На сегодня в ВСУ остается 71 военнослужащий, который считается без вести пропавшим.

В то же время, Ноздрачев отметил, что уже есть 28 положительных результатов ДНК, "что дает возможность уменьшить количество защитников, которые считаются без вести пропавшими".

Он напомнил, что гуманитарный проект "Эвакуация 200" работает с сентября 2014 года, и добавил, что работа по поиску пропавших без вести, эвакуации тел погибших и транспортировки к месту захоронения продолжается на постоянной основе.

Отдел ГВС, который координирует данный проект, способствует следственным органам, сотрудничает с органами государственной власти, в частности, учреждениями судебной экспертизы Минздрава, Нацполициею, Красным Крестом.

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