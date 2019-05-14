Філарет заявив, що Епіфаній "не може діяти всередині церкви" без його згоди

Почесний патріарх Київської і всієї Руси-України Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній не може робити всередині церкви без його згоди і звинуватив діючого президента Петра Порошенка у "відступі від обіцяних домовленостей".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посилання на звернення Філарета, яке є у розпорядженні журналістів.

"Для того, щоб виправити положення, а його можливо виправити, треба виконувати ті домовленості, які було досягнуті перед собором в присутності президента (Петра) Порошенка і з архієреями. А це означає, що предстоятель несе відповідальність за зовнішнє представництво УПЦ, а патріарх відповідає за внутрішнє церковне життя в Україні, але у співпраці з предстоятелем. Предстоятель нічого не робить всередині церкви без згоди патріарха", – йдеться в заяві Філарета.

Він додає, що патріарх "головує на засіданнях священного синоду і на соборах УПЦ заради збереження єдності, її зростання і утвердження".

За твердженнями Філарета Київський патріархат не потрібно відновлювати, бо він "був, є і буде".

"Київський патріархат не треба відновлювати, бо він був, є і буде. Патріарх Філарет залишається діючим ієрархом. Він має свою єпархію – місто Київ, постійний член священного Синоду. А раз є діючий патріарх, то є і Київський патріархат. УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах. Зокрема, зареєстрована Київська патріархія. Це означає, що юридично Київський патріархат продовжує існувати", – зазначає Філарет.

У заяві він додає, що відмова від Київського патріархату була вимогою Вселенського патріархату для того, щоб провести об’єднавчий собор українських православних церков та отримати томос про автокефалію.

"Чому Вселенський патріарх вимагав відмови від статусу патріархату? Тому що Українська православна церква в статусі патріархату не може бути в складі Константинопольського патріархату. А треба було, щоб УПЦ теоретично стала частиною Константинопольського Патріархату. Що ми повинні були робити? Відмовитись від теоретичного входу в Константинопольський Патріархат? Тоді Вселенський патріарх не мав би канонічного права надавати не своїй частині церкви томос. Для отримання томосу треба спочатку стати Київською митрополією в складі Константинопольського патріархату", – йдеться у зверненні.

Філарет заявляє, що через це Вселенський патріарх просив і ставив умову, щоб "я не висував свою кандидатуру на посаду предстоятеля, а митрополит Емануїл – голова собору, щоб я не одягав патріаршого куколя на соборі".

"Тому наша відмова від статусу патріархату була чисто ситуативною. Відмінити рішення про створення Київського патріархату може тільки помісний собор цієї церкви, який створив Київський патріархат. Такого собору не було. Значить, Київський патріархат залишається, він продовжує діяти, тим більше, що він зареєстрований в державних органах", – зазначається у заяві патріарха.

"Нам можуть заперечити, що відмова від статусу Патріархату була на Помісному соборі у святої Софії 15 грудня 2018 року. Так! На Помісному соборі, але цей собор був не Української автокефальної церкви, а собор Київської митрополії в складі Константинопольського патріархату", – додає Філарет.

Він зазначив, що Петро Порошенко відіграв велику роль в отриманні томосу.

"Але нині Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату", – стверджує Філарет.

Водночас він також відкинув звинувачення у владолюбстві та авторитарності.

"Якби я служив церкві заради влади, то я міг би стати московським патріархом. Але молився Богу, щоб на мені звершилась його воля, і я не став московським патріархом", – зазначив Філарет.

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