Филарет заявил, что Епифаний "не может действовать внутри церкви" без его согласия

Почетный патриарх Киевской и всей Руси-Украины Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний не может ничего делать внутри церкви без его согласия и обвинил действующего президента Петра Порошенко в "отступлении от обещанных договоренностей".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на обращение Филарета, которое есть в распоряжении журналистов.

"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента (Петра) Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха", - говорится в заявлении Филарета.

Он добавляет, что патриарх "председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения".

По утверждениям Филарета Киевский патриархат не нужно восстанавливать, потому что он "был, есть и будет".

"Киевский патриархат не надо восстанавливать, потому что он был, есть и будет. Патриарх Филарет остается действующим иерархом. Он имеет свою епархию - город Киев, постоянный член Священного Синода. А раз есть действующий патриарх, то есть и Киевский патриархат. УПЦ Киевского патриархата остается зарегистрированной в государственных органах. В частности, зарегистрирована Киевская патриархия. Это означает, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать", - отмечает Филарет.

В заявлении он добавляет, что отказ от Киевского патриархата был требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести объединительный собор Украинских православных церквей и получить томос об автокефалии.

"Почему Вселенский патриарх требовал отказа от статуса патриархата? Потому что Украинская православная церковь в статусе патриархата не может быть в составе Константинопольского патриархата. А надо было, чтобы УПЦ теоретически стала частью Константинопольского Патриархата. Что мы должны были делать? Отказаться от теоретического входа в Константинопольский патриархат? Тогда Вселенский патриарх не имел бы канонического права предоставлять не своей части церкви томос. Для получения томоса надо сначала стать Киевской митрополией в составе Константинопольського патриархата", - говорится в обращении.

Филарет заявляет, что из-за этого Вселенский патриарх просил и ставил условие, чтобы "я не выдвигал свою кандидатуру на пост предстоятеля, а митрополит Эммануил - председатель собора, чтобы я не надевал патриаршего куколя на соборе".

"Поэтому наш отказ от статуса патриархата была чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только Поместный Собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Значит, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", - отмечается в заявлении патриарха.

"Нам могут возразить, что отказ от статуса Патриархата был на Поместном соборе в святой Софии 15 декабря 2018 года. Да! На Поместном соборе, но этот собор была не Украинской автокефальной церкви, а собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата", - добавляет Филарет.

Он отметил, что Петр Порошенко сыграл большую роль в получении томоса.

"Но сейчас Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", - утверждает Филарет.

В то же время он также отверг обвинения во властолюбии и авторитарности.

"Если бы я служил церкви ради власти, то я мог бы стать московским патриархом. Но молился Богу, чтобы на мне свершилось его воля, и я не стал московским патриархом", - отметил Филарет.

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