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Держсекретар США закликав РФ звільнити українських моряків

Вівторок, 14 травня 2019, 21:25

Вашингтон сподівається на те, що Москва зможе домовитися з новою владою в Україні і звільнить українських моряків, затриманих у районі Керченської протоки.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео після зустрічі з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим у Сочі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на"Интерфакс".

"Ми хочемо, щоб Росія простягнула руку новому українському уряду, щоб знайшовся вихід з положення. Ми також закликаємо російський уряд випустити на свободу представників екіпажу, який був захоплений в Керченській протоці", - сказав Помпео.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 травня, у Міжнародному трибуналі ООН з морського права в Гамбурзі розпочалися відкриті слухання у справі нападу РФ на українські кораблі та захоплення українських моряків.

Під час слухань Україна звинуватила РФ у порушенні імунітету військових кораблів.

У рамках поданої скарги Україна вимагає застосувати тимчасові заходи щодо РФ з метою звільнення українських військових та кораблів.

Очікується, що рішення може бути ухвалене приблизно за два тижні.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАполоненіморякиРосія
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