Госсекретарь США призвал РФ освободить украинских моряков

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Вторник, 14 мая 2019, 21:25

Вашингтон надеется на то, что Москва сможет договориться с новой властью в Украине и освободит украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения. Мы также призываем российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа, который был захвачен в Керченском проливе", - сказал Помпео.

Напомним, в пятницу, 10 мая, в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге начались открытые слушания по делу о нападении РФ на украинские корабли и захвате украинских моряков.

Во время слушаний Украина обвинила РФ в нарушении иммунитета военных кораблей.

В рамках поданной жалобы Украина требует применить временные меры в отношении РФ с целью освобождения украинских военных и кораблей.

Ожидается, что решение может быть принято примерно через две недели.

Читайте также: "Суд о войне и мире: чего ждать от трибунала ООН по делу о нападении РФ на Азове".

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Темы: США пленные моряки Росcия


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