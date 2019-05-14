Президент Молдови заявив, що домовився про зустріч із Зеленським

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Вівторок, 14 травня 2019, 22:58

Президент Молдови Ігор Додон повідомив про досягнуту з новообраним президентом України Володимиром Зеленським домовленість про проведення зустрічі найближчим часом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Додон розповів про телефонну розмову із Зеленським, під час якої привітав його з перемогою на президентських виборах.

"Обговорили відносини між Республікою Молдова і Україною в різних областях, що становлять взаємний інтерес. Домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч і обговорити актуальні питання" - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

Влітку минулого року Додон вже заявляв про наміри встановити контакти з Україною. Президент Петро Порошенко висунув чітку умову, за  якої переговори можуть відбутися: для цього Додон має визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму.

Однак Ігор Додон цього так і не зробив. У відповідь на запитання про те, чи готовий він нарешті визнати російську агресію як у Придністров’ї, так і в Україні, молдавський політик уник конкретики, заявивши, що "кидати каміння – це справа минулого".      

Як відомо, під час власної передвиборчої кампанії у 2016 році Додон заперечував незаконність анексії Криму Росією.

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Теми: Зеленський Молдова


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