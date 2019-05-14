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Президент Молдовы заявил, что договорился о встрече с Зеленским

Вторник, 14 мая 2019, 22:58

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о достигнутой с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским договоренности о проведении встречи в ближайшее время.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Додон рассказал о телефоннном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Летом прошлого года Додон уже заявлял о намерениях установить контакты с Украиной. Президент Петр Порошенко выдвинул четкую условие, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма.

Однако Игорь Додон этого так и не сделал.  В ответ на вопрос о том, готов ли он наконец признать российскую агрессию как в Приднестровье, так и в Украине, молдавский политик избежал конкретики, заявив, что "бросать камни – это дело прошлого".     

Как известно, во время собственной предвыборной кампании в 2016 году Додон отрицал незаконность аннексии Крыма Россией.

Темы: ЗеленскийМолдова
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