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Росіянина оштрафували за фото напису на стіні "Путін пі..ор"

Середа, 15 травня 2019, 01:53

Суд в російському Ярославлі оштрафував на 30 тисяч рублів місцевого жителя за розміщення в соцмережі фотографії з графіті "Путін пі..ор" на будівлі обласного управління МВС.

Про це пише DW.

Житель Ярославля Кирило Попутніков оштрафований на 30 тисяч рублів за звинуваченням в образі влади. Таке рішення у вівторок, 14 травня, виніс Кіровський районний суд Ярославля.

Раніше на Попутнікова склали адміністративний протокол за те, що він опублікував в соціальній мережі Facebook фотографію з графіті "Путін пі..ор" на будівлі управління МВС по Ярославській області. У суді він заявив, що таким чином всього лише хотів вказати на акт вандалізму.

У висновку суду йдеться, що попутник "усвідомлював протиправність своїх дій" і "розумів непристойне значення слова".

При цьому в експертному висновку, що міститься в матеріалах справи, йдеться про те, що не представляється можливим визначити, "чи співвідноситься об'єкт оцінки (в графіті. - Ред.) з президентом РФ Путіним".

Про графіті, яке з'явилося 31 березня на будівлі управління МВС, повідомили багато місцевих ЗМІ. Після цього Роскомнадзор зажадав видалити новини по цій темі, вказавши на закон про неповагу до влади, і вимогу відомства виконали кілька ярославських видань.

Нагадаємо: 

  • Раніше Держдума РФ прийняла резонансний законопроект про блокування в інтернеті матеріалів, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяцензура
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