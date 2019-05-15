Россиянина оштрафовали за фото надписи на стене "Путин пи..ор"

Суд в российском Ярославле оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за размещение в соцсети фотографии с граффити "Путин пи..ор" на здании областного управления МВД.

Об этом пишет DW.

Житель Ярославля Кирилл Попутников оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти. Такое решение во вторник, 14 мая, вынес Кировский районный суд Ярославля.

Ранее на Попутникова составили административный протокол за то, что он опубликовал в социальной сети Facebook фотографию с граффити "Путин пи..ор" на здании управления МВД по Ярославской области. В суде он заявил, что таким образом всего лишь хотел указать на акт вандализма.

В заключении суда говорится, что Попутников "осознавал противоправность своих действий" и "понимал неприличное значение слова".

При этом в экспертном заключении, содержащемся в материалах дела, говорится, что не представляется возможным определить, "соотносится ли объект оценки (в граффити. - Ред.) с президентом РФ Путиным".

О граффити, появившемся 31 марта на здании управления МВД, сообщили многие местные СМИ. После этого Роскомнадзор потребовал удалить новости по этой теме, указав на закон о неуважении к власти, и требованию ведомства последовали несколько ярославских изданий.

Напомним: