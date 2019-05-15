Зеленський зустрівся із іноземними банкірами, говорили про НБУ та МВФ

Новообраний президент Володимир Зеленський поговорив про НБУ та співпрацю з МВФ із представниками іноземних банків в Україні.

Про це повідомила прес-служба Зеленського.

Новообраний президент Зеленський зустрівся з керівниками провідних іноземних банків в Україні (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank – Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank – BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а також із представниками Незалежної асоціації банків України.

На зустрічі були присутні й представники команди — Айварас Абромавичус, Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Іван Баканов та Вікторія Страхова.

"Володимир запевнив, що як Президент буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну. Також підкреслив, що вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ і дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ході зустрічі Зеленський підтримав думку банківської спільноти, що наріжним каменем для забезпечення економічного зростання та залучення іноземних інвестицій є судова реформа й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів.

"Наголосив на необхідності забезпечити прозорі та рівні правила гри і для приватних, і для державних банків. Крім того, він підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них", - повідомляє прес-служба Зеленського.

Керівники банків, йдеться у повідомленні, зі свого боку запевнили у підтримці й готовності співпрацювати. Так, голова Форуму провідних міжнародних фінансових установ Тарас Кириченко зазначив, що банкіри очікують від президента підтримки й незмінності реформ, започаткованих НБУ, реформи судової системи та пошуку точок економічного зростання.

"У поточній ситуації надзвичайно важливо, щоб банки більше кредитували реальний сектор економіки, щоб кредити були більш доступними для відповідальних позичальників і домогосподарств. Для цього необхідно повністю реалізувати судову реформу та надати максимальний захист інвесторам і кредиторам української економіки", — наголосив Тарас Кириченко.

Крім цього, Зеленський висловив сподівання на зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для домогосподарств, що допоможе розвитку економіки.