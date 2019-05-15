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Зеленский встретился с иностранными банкирами, говорили о НБУ и МВФ

Среда, 15 мая 2019, 03:13

Новоизбранный президент Владимир Зеленский поговорил о НБУ и сотрудничестве с МВФ с представителями иностранных банков в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Новоизбранный президент Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины.

На встрече присутствовали и представители команды - Абромавичюс Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов и Виктория Страхова.

"Владимир заверил, что как Президент будет гарантом каждом крупном инвестору, который придет в Украину. Также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи Зеленский поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов.

"Отметил необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных, и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них", - сообщает пресс-служба Зеленского.

Руководители банков, говорится в сообщении, со своей стороны заверили в поддержке и готовности сотрудничать. Так, председатель Форума ведущих международных финансовых учреждений Тарас Кириченко отметил, что банкиры ожидают от президента поддержки и неизменности реформ, начатых НБУ, реформы судебной системы и поиска точек экономического роста.

"В текущей ситуации чрезвычайно важно, чтобы банки больше кредитовали реальный сектор экономики, чтобы кредиты были более доступными для ответственных заемщиков и домохозяйств. Для этого необходимо полностью реализовать судебную реформу и предоставить максимальную защиту инвесторам и кредиторам украинской экономики", - отметил Тарас Кириченко.

Кроме этого, Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, что поможет развитию экономики.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийбанкиНБУМВФ
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