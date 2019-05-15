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Ле Пен розповіла про "лапу Путіна", образившись на запитання про Крим

Середа, 15 травня 2019, 09:08

Лідерка французьких ультраправих Марін ле Пен відкинула звинувачення в дружніх відносинах з Кремлем і назвала подібні твердження образливими для себе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

"За всієї поваги, я вважаю, що Ваше запитання – образа", – відповіла Ле Пен на запитання журналістки.

"Всю нашу історію ми боролися за свободу, і тепер питати, чи перебуваємо ми під владою тієї чи іншої країни, – це неймовірна образа. Я захищаю інтереси своєї країни, а потім стою за інтереси Європи. Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", – заявила Ле Пен.

"Що стосується Криму, у кожної держави повинна бути можливість вільно визначати свою дипломатію", – зазначила вона.

Вона також зазначила: якщо "одна європейська країна і її суверенітет потраплять в небезпеку, ми всі будемо поруч, щоб її захистити".

При цьому Ле Пен запевнила, що Росія не фінансує її партію.

"Це все брехня. Жоден європейський банк не був згоден видати нам кредит. Тобто ми були змушені клопотати про кредит по всьому світу. Просто сталося так, що російський банк погодився видати нам кредит на цю суму. Причому під дуже поганий відсоток. Ми отримали кредит, але ми сплатимо його", – сказала політик.

Марін ле Пен напередодні прибула в Естонію для переговорів з тамтешніми євроскептиками щодо формування фракції у Європейському парламенті.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримФранціяРосіяПутінміжнародні відносини
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