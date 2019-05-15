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Ле Пен рассказала о "лапе Путина", обидевшись на вопрос о Крыме

Среда, 15 мая 2019, 09:08

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен отвергла обвинения в дружеских отношениях с Кремлем и назвала подобные утверждения оскорбительными для себя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"При всем уважении я считаю, что Ваш вопрос – оскорбление", – ответила Ле Пен на вопрос журналиста.

"Всю нашу историю мы боролись за свободу, и теперь спрашивать, находимся ли мы во власти той или иной страны, – это невероятное оскорбление. Я защищаю интересы своей страны, а потом стою за интересы Европы. Я не допущу, чтобы мы были под лапой Путина", – заявила Ле Пен.

"Что касается Крыма, у каждого государства должна быть возможность свободно определять свою дипломатию", – отметила она.

Она также добавила: если "одна европейская страна и ее суверенитет попадут в опасность, мы все будем рядом, чтобы ее защитить".

При этом Ле Пен заверила, что Россия не финансирует ее партию.

"Это все ложь. Ни один европейский банк не был согласен выдать нам кредит. То есть мы были вынуждены ходатайствовать о кредите по всему миру. Просто случилось так, что российский банк согласился выдать нам кредит на эту сумму. Причем под очень плохой процент. Мы получили кредит, но мы выплатим его", – объяснила политик.

Марин Ле Пен накануне прибыла в Эстонию для переговоров с местными евроскептиками по формированию фракции в Европейском парламенте.

Темы: КрымФранцияРосcияПутинмеждународные отношения
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