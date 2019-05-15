Киянам обіцяють погодний рай

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Середа, 15 травня 2019, 10:49

У найближчі дні у столиці прогнозують дощі та грози, але у вихідні погода буде просто розкішною.

Про це повідомляє синоптика Наталя Діденко у Facebook.

16 та 17 травня у Києві дощитиме, очікується гроза, вночі +14+16, вдень до +24. 

 

"Вихідні у столиці будуть розкішними. Принаймні, атмосфера дуже постарається", - пише Діденко.

18-19 травня будуть із сонячною та сухою погодою. Уночі +9+11, вдень комфортні +20+22.

"Особливо кусючих комарів та мух поки небагато, трава свіжа, квіти прекрасні, бузок пахне, каштани світять парочкам ввечері, вечір довгий, світла багато, молода капуста, весела редиска і коштовна цибуля радують вегетаріанців, любителі шашликів нарешті проведуть свої майстер-класи, окуляри від сонця куплені, вікна помиті (в кого як) – все кличе вихідними на свіже повітря", - підсумувала синоптик.

Українська правда

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Теми: погода


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