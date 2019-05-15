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Киевлянам обещают погодный рай

Среда, 15 мая 2019, 10:49

В ближайшие дни в столице прогнозируют дожди и грозы, но на выходных погода будет просто роскошной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

16 и 17 мая в Киеве пройдут дожди, ожидается гроза, ночью +14+16, днем ​​до +24. 

 

"Выходные в столице будут роскошными. По крайней мере, атмосфера очень постарается", - пишет Диденко.

18-19 мая будут с солнечной и сухой погодой. Ночью +9+11, днем ​​комфортные +20+22.

"Особенно кусучих комаров и мух пока немного. Трава свежая, цветы прекрасны, сирень пахнет, каштаны светят парочкам вечером, вечер длинный, света много, молодая капуста, веселая редиска и дорогой лук радуют вегетарианцев, любители шашлыков наконец проведут свои мастер-классы, очки от солнца купленные, окна вымыты (у кого как) – все зовет в выходные на свежий воздух", - подытожила синоптик.

Украинская правда
Темы: погода
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