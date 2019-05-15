РФ знайшла лазівку в обхід санкцій США, щоб продавати зброю – РосЗМІ

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Середа, 15 травня 2019, 10:59

Через санкції США уряд Росії спростив порядок перепродажу російського озброєння від первинних покупців в треті країни світу.

Про це, посилаючись на постанову уряду РФ, повідомляє російське видання "Ведомости".

Відзначається, що реекспорт російської зброї дозволявся раніше, але країна, яка отримувала його з других рук, повинна була представити Федеральній службі з військово-технічного співробітництва сертифікат кінцевого користувача.

У цьому сертифікаті покупець зобов'язувався не перепродавати зброю без дозволу Москви і, таким чином, формально підтверджував, що в кінцевому підсумку купує зброю у Росії.

"Тепер же буде досить, якщо третя країна надасть сертифікат безпосередньому постачальнику, а він лише повідомить Росію, що покупець обіцяє не передавати зброю далі", - зазначили у виданні.

Повідомляється, що поява постанови викликана антиросійськими санкціями.

 "Іноземні держави висловлюють зацікавленість в купівлі російської продукції військового призначення, але, побоюючись потрапити під санкції, відмовляються від її закупівлі", - йдеться пояснювальній записці до документа.

У виданні пишуть, що проблема виникла в 2017 році, коли в США був прийнятий закон CAATSA, що передбачає можливість введення санкцій проти будь-яких країн - імпортерів російських озброєнь.

При цьому, наголошується, що експорт зброї найважливіша складова доходів оборонного комплексу РФ. Зокрема, портфель замовлень зброї в кінці 2018 року досяг 55 млрд доларів.

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Теми: Росія санкції США експорт


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