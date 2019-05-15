РФ нашла лазейку в обход санкций США, чтобы продавать оружие – РосСМИ

Из-за санкций США правительство России упростило порядок перепродажи вооружений от первичных покупателей в третьи страны мира.

Об этом, ссылаясь на постановление правительства РФ, сообщает российское издание "Ведомости".

Отмечается, что реэкспорт российского оружия разрешался и ранее, но страна, которая получала его из вторых рук, должна была представить Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сертификат конечного пользователя.

В этом сертификате покупатель обязывался не перепродавать оружие без разрешения Москвы и, таким образом, формально подтверждал, что в конечном итоге приобретает оружие у России.

"Теперь же будет достаточно, если третья страна предоставит сертификат непосредственному поставщику, а он лишь уведомит Россию, что покупатель обещает не передавать оружие дальше", - отметили в издании.

Сообщается, что появление постановления вызвано антироссийскими санкциями.

"Иностранные государства выражают заинтересованность в покупке российской продукции военного назначения, но, опасаясь попасть под санкции, отказываются от ее закупки", - говорится пояснительной записке к документу.

В издании пишут, что проблема возникла в 2017 году, когда в США был принят закон CAATSA, предусматривающий возможность введения санкций против любых стран – импортеров российских вооружений.

При этом, отмечается, что экспорт оружия важнейшая составляющая доходов оборонного комплекса РФ. В частности, портфель заказов оружия в конце 2018 года достиг 55 млрд долларов.