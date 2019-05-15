Під Радою знову мітингують євробляхарі
Середа, 15 травня 2019, 11:10
Близько 200 осіб, серед яких власники автомобілів на єврономерах, зібралися на мітинг під будівлею Верховної Ради.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Учасники акції вимагають продовження періоду пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією принаймні на півроку.
Мітингарі тримають прапори з символікою "Авто Євро Сили" та "Правого сектору", на площі Конституції стоїть сцена з написом "Прибрати акциз. Разом сила".
За порядком слідкують поліцейські та бійці Нацгвардії.
Рух транспорту на вулиці Грушевського ускладнений.
Усі фото Укрінформу
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
- З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
- Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
- Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.