Під Радою знову мітингують євробляхарі

Близько 200 осіб, серед яких власники автомобілів на єврономерах, зібралися на мітинг під будівлею Верховної Ради.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Учасники акції вимагають продовження періоду пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією принаймні на півроку.

Мітингарі тримають прапори з символікою "Авто Євро Сили" та "Правого сектору", на площі Конституції стоїть сцена з написом "Прибрати акциз. Разом сила".

За порядком слідкують поліцейські та бійці Нацгвардії.

Рух транспорту на вулиці Грушевського ускладнений.

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