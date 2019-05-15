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Під Радою знову мітингують євробляхарі

Середа, 15 травня 2019, 11:10
Під Радою знову мітингують євробляхарі

Близько 200 осіб, серед яких власники автомобілів на єврономерах, зібралися на мітинг під будівлею Верховної Ради.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Учасники акції вимагають продовження періоду пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією принаймні на півроку. 

 

Мітингарі тримають прапори з символікою "Авто Євро Сили" та "Правого сектору", на площі Конституції стоїть сцена з написом "Прибрати акциз. Разом сила". 

 

За порядком слідкують поліцейські та бійці Нацгвардії.

 

Рух транспорту на вулиці Грушевського ускладнений.

Усі фото Укрінформу

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
  • З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
  • Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
  • Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.

Теми: Верховна Радаавтоподатки
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