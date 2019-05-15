Під Радою знову мітингують євробляхарі

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Середа, 15 травня 2019, 11:10

Близько 200 осіб, серед яких власники автомобілів на єврономерах, зібралися на мітинг під будівлею Верховної Ради.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Учасники акції вимагають продовження періоду пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією принаймні на півроку. 

 

Мітингарі тримають прапори з символікою "Авто Євро Сили" та "Правого сектору", на площі Конституції стоїть сцена з написом "Прибрати акциз. Разом сила". 

 

За порядком слідкують поліцейські та бійці Нацгвардії.

 

Рух транспорту на вулиці Грушевського ускладнений.

Усі фото Укрінформу

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
  • З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.
  • Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.
  • Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.

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Теми: Верховна Рада авто податки


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