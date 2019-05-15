Под Радой снова митингуют евробляхеры

Около 200 человек, среди которых владельцы автомобилей на еврономерах, собрались на митинг под зданием Верховной Рады.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участники акции требуют продолжения периода льготного растаможивания автомобилей с еврореестрациею минимум на полгода.

Митингующие держат флаги с символикой "Авто Евро Силы" и "Правого сектора", на площади Конституции стоит сцена с надписью "Убрать акциз. Вместе сила".

За порядком следят полицейские и бойцы Нацгвардии.

Движение транспорта по улице Грушевского утруднено.

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