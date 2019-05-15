Под Радой снова митингуют евробляхеры

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Среда, 15 мая 2019, 11:10

Около 200 человек, среди которых владельцы автомобилей на еврономерах, собрались на митинг под зданием Верховной Рады.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участники акции требуют продолжения периода льготного растаможивания автомобилей с еврореестрациею минимум на полгода.  

 

Митингующие держат флаги с символикой "Авто Евро Силы" и "Правого сектора", на площади Конституции стоит сцена с надписью "Убрать акциз. Вместе сила". 

 

За порядком следят полицейские и бойцы Нацгвардии. 

 

Движение транспорта по улице Грушевского утруднено.

Все фото "Укринформа"

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
  • С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
  • Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
  • После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.

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Темы: Верховная Рада авто налоги


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