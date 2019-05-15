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Под Радой снова митингуют евробляхеры

Среда, 15 мая 2019, 11:10
Под Радой снова митингуют евробляхеры

Около 200 человек, среди которых владельцы автомобилей на еврономерах, собрались на митинг под зданием Верховной Рады.

Об этом сообщает "Укринформ".

Участники акции требуют продолжения периода льготного растаможивания автомобилей с еврореестрациею минимум на полгода.  

 

Митингующие держат флаги с символикой "Авто Евро Силы" и "Правого сектора", на площади Конституции стоит сцена с надписью "Убрать акциз. Вместе сила". 

 

За порядком следят полицейские и бойцы Нацгвардии. 

 

Движение транспорта по улице Грушевского утруднено.

Все фото "Укринформа"

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
  • С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
  • Минфин решил не продолжать период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50%.
  • После 22 февраля 2019 года владельцы авто должны платить за оформление полную ставку акциза.

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Темы: Верховная Радаавтоналоги
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