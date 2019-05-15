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В аеропорту "Бориспіль" перехопили наркотиків на $1 мільйон

Середа, 15 травня 2019, 11:28

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці перехопили контрабандний вантаж наркотиків вартістю 1 мільйон доларів США, який прямував транзитом з Ірану до Канади.

Контрабандний канал ліквідували під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, СУ ГУ Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками СБУ та працівниками фіскальної служби.

При здійсненні огляду вантажу виявили 40 кілограмів наркотичних речовин, а саме: близько 20 кг героїну, 10 кг психотропної речовини – амфетамін, 10 кг наркотичної речовини – гашиш, а також масла канабісу, які містять психоактивний компонент - тетрогідраканабінол. Усі вилучені речовини направили на експертні дослідження.

 

За попередньою оцінкою вартість вилученого становить близько 1 мільйон доларів США, зазначає столична прокуратура.

Зазначається, що наразі зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання членів організованої злочинної групи, які налагодили контрабандний канал.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: контрабандапрокуратураполіціяСБУ
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