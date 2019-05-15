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В аэропорту "Борисполь" перехватили наркотиков на $1 миллион

Среда, 15 мая 2019, 11:28

В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители перехватили контрабандный груз наркотиков стоимостью 1 миллион долларов США, следовавший транзитом из Ирана в Канаду.

Контрабандный канал ликвидировали под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, СУ ГУ Национальной полиции в Киеве совместно с сотрудниками СБУ и работниками фискальной службы.

При осуществлении досмотра груза было обнаружено 40 килограммов наркотических веществ, а именно: около 20 кг героина, 10 кг психотропного вещества - амфетамин, 10 кг наркотического вещества - гашиш, а также масла каннабиса, которые содержат психоактивное компонент - тетрогидраканабинол. Все изъятые вещества направили на экспертные исследования.

 

По предварительной оценке стоимость изъятого составляет около 1 млн долларов США, сообщает столичная прокуратура.

Отмечается, что в настоящее время усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание членов организованной преступной группы, которые наладили контрабандный канал.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: контрабандапрокуратураполицияСБУ
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