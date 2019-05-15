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Комунальник погорів на хабарі за можливість пофестивалити в Одесі

Середа, 15 травня 2019, 11:34

Правоохоронці затримали в Одесі виконувача обов’язків директора КП "Парки Одеси", бо він вимагав хабар за дозвіл на проведення в центральному парку Одеси фестивалiв "Hand Made".  

Про це 15 травня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, чиновник вимагав хабар у 50 тисяч гривень в однієї з громадських організацій. 

"За ці кошти він обіцяв надати дозвіл на проведення в центральному парку культури i відпочинку iм. Шевченка Одеси фестивалів "Hand Made", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що неправомірну вигоду комунальник мав отримувати частинами по 20 і 30 тисяч гривень.

 

"Першу частину - 20 000 гривень він отримав 14 травня 2019 року зранку, перебуваючи у службовому кабінеті. Ще 30 000 гривень посадовцю передали ввечері, після чого його затримали", - повідомили в ДБР.

Наразі слідчі готують затриманому повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди за ч. 3 ст. 368 ККУ.

 

Керівнику комунального підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. 

Українська правда

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Теми: ДБРОдесахабаркорупція
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