Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коммунальщик погорел на взятке за возможность пофестивалить в Одессе

Среда, 15 мая 2019, 11:34

Правоохранители задержали в Одессе исполняющего обязанности директора КП "Парки Одессы", потому что он требовал взятку за разрешение на проведение в центральном парке Одессы фестивалей "Hand Made".

Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, чиновник требовал взятку в 50 тысяч гривен в одной из общественных организаций.

"За эти средства он обещал предоставить разрешение на проведение в центральном парке культуры i отдыха им. Шевченко Одессы фестивалей "Hand Made", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неправомерную выгоду коммунальщик должен был получать частями по 20 и 30 тысяч гривен.

 

"Первую часть - 20 тысяч гривен он получил 14 мая утром, находясь в служебном кабинете. Еще 30 тысяч гривен должностному лицу передали вечером, после чего он был задержан", - сообщили в ГБР.

Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды по ч. 3 ст. 368 УК. 

 

Руководителю коммунального предприятия грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРОдессавзяткакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Экс-глава крымской СБУ предстанет перед судом за госизмену
ГБР просит для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 миллионов
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: