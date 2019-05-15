Коммунальщик погорел на взятке за возможность пофестивалить в Одессе

Правоохранители задержали в Одессе исполняющего обязанности директора КП "Парки Одессы", потому что он требовал взятку за разрешение на проведение в центральном парке Одессы фестивалей "Hand Made".

Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, чиновник требовал взятку в 50 тысяч гривен в одной из общественных организаций.

"За эти средства он обещал предоставить разрешение на проведение в центральном парке культуры i отдыха им. Шевченко Одессы фестивалей "Hand Made", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неправомерную выгоду коммунальщик должен был получать частями по 20 и 30 тысяч гривен.

"Первую часть - 20 тысяч гривен он получил 14 мая утром, находясь в служебном кабинете. Еще 30 тысяч гривен должностному лицу передали вечером, после чего он был задержан", - сообщили в ГБР.

Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды по ч. 3 ст. 368 УК.

Руководителю коммунального предприятия грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.