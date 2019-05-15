Уряд розширив санкції проти Росії
Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 травня.
Крім того, Кабмін проголосував за запровадження особливого виду мита для російської продукції.
За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, нові обмеження є дзеркальними до дій і рішень уряду Росії.
Міністр розповів, що йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів.
Спеціальне мито, введення якого також підтримав уряд, буде застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.
Прибутки бюджету від цього мита мають спрямовуватися до спеціального фонду і витрачатись на імпортозаміщення.
Розмір мита матиме відсоткове відношення до вартості товарів, імпортованих з Росії.
Нові обмеження мають, на думку Кубіва, "запобігти витоку капіталу з України до держави-агресора", збільшити завантаженність вітчізняних виробничих потужностей і надходження до бюджету, підтримати та створити нові робочі місця.
"Приняття постанови сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету в другому півріччі 2019 року на рівні 3,7 млрд гривень", – зазначив Кубів.
Голова Кабміну Володимир Гройсман на початку засідання сказав також, що йдеться про заборону тих товарів, які Україна виробляє самостійно і може замінити.
Пізніше в уряді розповіли, яких саме товарів стосуватимуться санкції.
"Відтепер до ввезення на територію України заборонені портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2018 році обсяг імпорту цементної продукції з Росії в України становив майже $17 млн, імпорту фанери – близько $19,7 млн.
Нагадаємо:
- 18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.
- Перед цим, 20 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про оновлені персональні економічні та інші санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які брали участь в агресії проти України.
- У березні через російську агресію в Україні та захоплення українських моряків у Чорному морі додаткові санкції також запровадили США, ЄС та Канада.