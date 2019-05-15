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Уряд розширив санкції проти Росії

Середа, 15 травня 2019, 11:52
Уряд розширив санкції проти Росії

Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 травня.

Крім того, Кабмін проголосував за запровадження особливого виду мита для російської продукції.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, нові обмеження є дзеркальними до дій і рішень уряду Росії.

Міністр розповів, що йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів.

Спеціальне мито, введення якого також підтримав уряд, буде застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.

Прибутки бюджету від цього мита мають спрямовуватися до спеціального фонду і витрачатись на імпортозаміщення.

Розмір мита матиме відсоткове відношення до вартості товарів, імпортованих з Росії.

Нові обмеження мають, на думку Кубіва, "запобігти витоку капіталу з України до держави-агресора", збільшити завантаженність вітчізняних виробничих потужностей і надходження до бюджету, підтримати та створити нові робочі місця.

"Приняття постанови сприятиме додатковим надходженням до державного бюджету в другому півріччі 2019 року на рівні 3,7 млрд гривень", – зазначив Кубів. 

Голова Кабміну Володимир Гройсман на початку засідання сказав також, що йдеться про заборону тих товарів, які Україна виробляє самостійно і може замінити.

Пізніше в уряді розповіли, яких саме товарів стосуватимуться санкції.

"Відтепер до ввезення на територію України заборонені портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році обсяг  імпорту цементної продукції з Росії в України становив майже $17 млн, імпорту фанери – близько $19,7 млн.

Нагадаємо:

  • 18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.
  • Перед цим, 20 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про оновлені персональні економічні та інші санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які брали участь в агресії проти України.
  • У березні через російську агресію в Україні та захоплення українських моряків у Чорному морі додаткові санкції також запровадили США, ЄС та Канада.

Соня Лукашова, УП
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