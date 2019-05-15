Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин расширил санкции против России

Среда, 15 мая 2019, 11:52
Кабмин расширил санкции против России

Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 мая.

Кроме того, Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины для российской продукции.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства России.

Министр рассказал, что речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

Доходы бюджета от этой пошлины должны направляться в специальный фонд и тратиться на импортозамещение.

Размер пошлины будет иметь процентное отношение к стоимости товаров, импортируемых из России.

Новые ограничения, по мнению Кубива, "предотвратить утечку капитала из Украины к государству-агрессору", увеличить загруженность отечественных производственных мощностей и поступления в бюджет, поддержать и создать новые рабочие места.

"Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд гривен", – отметил Кубив.

Глава Кабмина Владимир Гройсман в начале заседания сказал также, что речь идет о запрете тех товаров, которые Украина производит самостоятельно и может заменить.

Позже в правительстве рассказали, каких именно товаров будут касаться санкции.

"Отныне к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году объем импорта цементной продукции из России в Украину составил почти $17 млн, импорта фанеры – около $19,7 млн.

Напомним:

  • 18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
  • Перед этим президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.
  • В марте из-за российской агрессии в Украине и захвата украинских моряков в Черном море дополнительные санкции также ввели США, ЕС и Канада.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: