Кабмин расширил санкции против России

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Среда, 15 мая 2019, 11:52

Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 мая.

Кроме того, Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины для российской продукции.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства России.

Министр рассказал, что речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

Доходы бюджета от этой пошлины должны направляться в специальный фонд и тратиться на импортозамещение.

Размер пошлины будет иметь процентное отношение к стоимости товаров, импортируемых из России.

Новые ограничения, по мнению Кубива, "предотвратить утечку капитала из Украины к государству-агрессору", увеличить загруженность отечественных производственных мощностей и поступления в бюджет, поддержать и создать новые рабочие места.

"Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд гривен", – отметил Кубив.

Глава Кабмина Владимир Гройсман в начале заседания сказал также, что речь идет о запрете тех товаров, которые Украина производит самостоятельно и может заменить.

Позже в правительстве рассказали, каких именно товаров будут касаться санкции.

"Отныне к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году объем импорта цементной продукции из России в Украину составил почти $17 млн, импорта фанеры – около $19,7 млн.

Напомним:

  • 18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
  • Перед этим президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.
  • В марте из-за российской агрессии в Украине и захвата украинских моряков в Черном море дополнительные санкции также ввели США, ЕС и Канада.

Соня Лукашова, УП

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