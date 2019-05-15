Кабмин расширил санкции против России
Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 мая.
Кроме того, Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины для российской продукции.
По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства России.
Министр рассказал, что речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.
Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.
Доходы бюджета от этой пошлины должны направляться в специальный фонд и тратиться на импортозамещение.
Размер пошлины будет иметь процентное отношение к стоимости товаров, импортируемых из России.
Новые ограничения, по мнению Кубива, "предотвратить утечку капитала из Украины к государству-агрессору", увеличить загруженность отечественных производственных мощностей и поступления в бюджет, поддержать и создать новые рабочие места.
"Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд гривен", – отметил Кубив.
Глава Кабмина Владимир Гройсман в начале заседания сказал также, что речь идет о запрете тех товаров, которые Украина производит самостоятельно и может заменить.
Позже в правительстве рассказали, каких именно товаров будут касаться санкции.
"Отныне к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2018 году объем импорта цементной продукции из России в Украину составил почти $17 млн, импорта фанеры – около $19,7 млн.
Напомним:
- 18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
- Перед этим президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.
- В марте из-за российской агрессии в Украине и захвата украинских моряков в Черном море дополнительные санкции также ввели США, ЕС и Канада.