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В найближчі дні обіцяють спеку до +30°, місцями гроза

Середа, 15 травня 2019, 12:24
В найближчі дні обіцяють спеку до +30°, місцями гроза
Наталя Негрей

Найближчої доби територія України залишиться в теплій повітряній масі, хоча денна температура в західних областях буде трохи нижчою, ніж на решті території.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".

За даними синоптиків, погоду з дощами різної інтенсивності на Правобережжі визначатимуть атмосферні фронти.

16 травня в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях місцями значні дощі. На решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях місцями невеликий дощ.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, при грозах в західній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 22-27°, у східних і південних (крім Одеської) областях до 29°, у західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві в четвер очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 16 травня найвища температура вдень була +30,6 в 1907 році, найнижча вночі +3,2 в 1919 році.

17 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень і в південній частині короткочасні дощі, грози. Вночі у Волинській, Рівненській та Житомирській областях місцями значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 11-17°, у Карпатах 8-10°; днем в Україні 21-27°, у південній частині до 30°.

У Києві - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

15 травня на 9 годину температура води в Чорному і Азовському морях була 16-20°, в районі Одеси 16°; в Дніпрі біля Києва 16°.

Теми: погода
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