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В ближайшие дни обещают жару до +30°, местами гроза

Среда, 15 мая 2019, 12:24
В ближайшие дни обещают жару до +30°, местами гроза
Наталья Негрей

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, хотя дневная температура в западных областях будет немного ниже, чем на остальной территории.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, погоду с дождями разной интенсивности на Правобережье будут определять атмосферные фронты.

16 мая в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, при грозах в западной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 22-27°, в восточных и южных (кроме Одесской) областях до 29°, в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киеве в четверг ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была +30,6 в 1907 году, самая низкая ночью +3,2 в 1919 году.

17 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях, днём и в южной части кратковременные дожди, грозы. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-17°, в Карпатах 8-10°; днём в Украине 21-27°, в южной части до 30°.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

15 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-20°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 16°.

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Темы: погода
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