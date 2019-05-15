В ближайшие дни обещают жару до +30°, местами гроза

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, хотя дневная температура в западных областях будет немного ниже, чем на остальной территории.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, погоду с дождями разной интенсивности на Правобережье будут определять атмосферные фронты.



16 мая в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях местами небольшой дождь.



Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, при грозах в западной части отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16°; днем 22-27°, в восточных и южных (кроме Одесской) областях до 29°, в западных областях 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.



В Киеве в четверг ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была +30,6 в 1907 году, самая низкая ночью +3,2 в 1919 году.



17 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях, днём и в южной части кратковременные дожди, грозы. Ночью в Волынской, Ровенской и Житомирской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.



Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 11-17°, в Карпатах 8-10°; днём в Украине 21-27°, в южной части до 30°.



В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



15 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-20°, в районе Одессы 16°; в Днепре возле Киева 16°.