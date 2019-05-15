Росіянина, який воював на Донбасі, засудили в Україні до 10 років в'язниці

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Середа, 15 травня 2019, 12:38

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 10 років позбавлення волі громадянина РФ, який воював на боці бойовиків окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба генеральної прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво та підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно росіянина.

Зазначається, що російському бойовику інкримінували ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (створення терористичної організації та незаконне поводження зі зброєю).

За даними слідства, упродовж березня – жовтня 2014 року він був членом так званої "ДНР" протистояв співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям Збройних Сил України, а також незаконно вкористовував зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура суд Донецька область ДНР Росія


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