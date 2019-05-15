Росіянина, який воював на Донбасі, засудили в Україні до 10 років в'язниці

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 10 років позбавлення волі громадянина РФ, який воював на боці бойовиків окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба генеральної прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво та підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно росіянина.

Зазначається, що російському бойовику інкримінували ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України (створення терористичної організації та незаконне поводження зі зброєю).

За даними слідства, упродовж березня – жовтня 2014 року він був членом так званої "ДНР" протистояв співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям Збройних Сил України, а також незаконно вкористовував зброю, боєприпаси та вибухові речовини.