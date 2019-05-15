Россиянина, который воевал на Донбассе, осудили в Украине до 10 лет тюрьмы

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Среда, 15 мая 2019, 12:38

Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина РФ, который воевал на стороне боевиков оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, которая осуществляла процессуальное руководство и поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении россиянина.

Отмечается, что российскому боевику инкриминировали ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины (создание террористической организации и незаконное обращение с оружием).

По данным следствия, в течение марта - октября 2014 года он был членом так называемой "ДНР" и противостоял сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а также незаконно владел оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура суд Донецкая область ДНР Росcия


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