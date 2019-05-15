З Росії накивав п'ятами гендиректор НДІ космічного приладобудування

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Середа, 15 травня 2019, 13:44

Генеральний директор Науково-дослідного інституту космічного приладобудування зі структури "Роскосмосу" Юрій Яскін втік із Росії.

Про безпрецедентний скандал пише 15 травня російське видання "Коммерсант".

Яскін під приводом відрядження поїхав у квітні до однієї з країн Європи, звідки надіслав до Росії заяву про звільнення за власним бажанням, а після його бачили в Греції.

Від'їзд гендиректора трапився на тлі початку роботи на підприємстві служби внутрішнього аудиту "Роскосмосу". За даними журналістів, рішення про проведення аудиту підприємства було санкціоновано "нагорі".

Тепер перевірка буде проведена і щодо самого Яскіна, але вже не співробітниками держкорпорації, а центральним апаратом ФСБ, пише "Коммерсант".

"Очевидно, він побоювався, що будуть розкриті факти розкрадань і виведення бюджетних коштів, тому вважав за краще покинути країну до початку розглядів по суті", - говорить один зі співрозмовників видання.

Відзначається, що інститут космічного приладобудування був одним з ключових підприємств галузі за своїм профілем. Наприклад, створював наземні прилади навігаційної апаратури споживача, призначені для визначення місцезнаходження об'єктів озброєння і військової техніки з використанням сигналів супутникових систем ГЛОНАСС/GPS.

У лютому 2019 "РИА Новости" повідомляло, що за матеріалами внутрішніх перевірок "Роскосмосу" слідчими органами порушено і розслідуються 14 кримінальних справ.

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