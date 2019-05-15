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Из России сбежал гендиректор НИИ космического приборостроения

Среда, 15 мая 2019, 13:44

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения из структуры "Роскосмоса" Юрий Яскин сбежал из России.

О беспрецедентном скандале пишет 15 мая российское издание "Коммерсантъ".

Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции.

Отъезд гендиректора случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса". По данным журналистов, решение о проведении аудита предприятия было санкционировано "на самом верху".

Теперь проверка будет проведена и в отношении самого Яскина, но уже не сотрудниками госкорпорации, а центральным аппаратом ФСБ, пишет "Коммерсантъ".

"По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу", – говорит один из собеседников издания.

Отмечается, что институт космического приборостроения являлся одним из ключевых предприятий отрасли по своему профилю. Например, создавал наземные приборы навигационной аппаратуры потребителя, предназначенные для определения местонахождения объектов вооружения и военной техники с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.

В феврале 2019 "РИА Новости" сообщало, что по материалам внутренних проверок "Роскосмоса" следственными органами возбуждены и расследуются 14 уголовных дел.

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