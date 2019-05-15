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У Росії протестують проти церкви у сквері: 29 затриманих і зламаний ніс у підлітка

Середа, 15 травня 2019, 13:45

У російському Єкатеринбурзі поліцейські зламали ніс 17-річному підлітку при затриманні на акції проти будівництва храму на місці скверу.

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на телеграм-канал проекту "Апологія протесту".

За даними правозахисників, підліток прийшов в парк знімати акцію протесту.

Після того, як його затримали разом з протестуючими, лікарі діагностували у нього перелом кісток носа зі зміщенням. Тепер підлітку знадобиться операція.

Сам потерпілий каже, що його затримали після того, як протестуючі знесли паркан навколо скверу, хоча сам він паркан не чіпав, а "просто опинився поруч у цей момент".

У відділенні поліції на підлітка склали адміністративний протокол. Крім того, за його словами, йому і його матері поліцейські натякали, щоб вони відмовилися від претензій.

Хлопець готує скаргу на поліцейських в Слідчий комітет. 

Як повідомляє "Єкатеринбург онлайн", всього на акції протесту затримали 29 осіб, але жителі продовжують виступати проти знищення скверу заради будівництва.

Наразі розглянули справу одного затриманого – його заарештували на п'ять діб за ч. 2 ст. 20.2 (організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення про його проведення) КпАП РФ.

Ще одну активістку вранці 15 травня викликали для дачі показань і склали протокол за ч. 2 ст. 20.1 (організація несанкціонованої акції) КпАП РФ. Дівчину відпустили під зобов'язання про явку. Їй загрожує до десяти діб арешту.

Трьох громадян притягнули до адміністративної відповідальності за те, що вони частково перекрили проїжджу частину вулиці Бориса Єльцина.

Відносно 26 громадян склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 20.1 (дрібне хуліганство) КпАП РФ. Їм загрожує штраф або арешт до 15 діб.

Разом з тим уздовж скверу встановлюють новий, міцніший, паркан.

Відзначається, що стихійні акції протесту проти будівництва храму на місці скверу в Єкатеринбурзі почалися 13 травня.

До скверу прийшли противники храму, прихильники будівництва та поліцейські. Були сутички, у результаті яких троє людей отримали травми і потребували госпіталізації.

Теми: Росіяполіціяцеркваакції
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