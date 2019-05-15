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В России протестуют против церкви в сквере: 29 задержанных и сломанный нос у подростка

Среда, 15 мая 2019, 13:45

В российском Екатеринбурге полицейские сломали нос 17-летнему подростку при задержании на акции против строительства храма на месте сквера.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на телеграм-канал проекта "Апология протеста".

По данным правозащитников, подросток пришел в парк снимать акцию протеста.

После того, как его задержали вместе с протестующими, врачи диагностировали у него перелом костей носа со смещением. Теперь подростку предстоит операция.

Сам пострадавший говорит, что его задержали после того, как протестующие снесли забор вокруг сквера, хотя сам он забор не трогал, а "просто оказался рядом в этот момент".

В отделении полиции на подростка составили административный протокол. Кроме того, по его словам, ему и его матери полицейские намекали, чтобы они отказались от претензий.

Парень готовит жалобу на полицейских в Следственный комитет.

Как сообщает "Екатеринбург онлайн", всего на акции протеста задержали 29 человек, но жители продолжают выступать против уничтожения сквера ради стройки.

Пока рассмотрено дело одного задержанного – его арестовали на пять суток по части 2 статьи 20.2 (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) КоАП РФ.

Еще одну активистку утром 15 мая вызвали на дачу показаний и составили протокол по части 2 статьи 20.1 (организация несанкционированной акции) КоАП РФ. Девушку отпустили под обязательство о явке. Ей грозит до десяти суток ареста.

Трех граждан привлекли к административной ответственности за то, что они частично перекрыли проезжую часть улицы Бориса Ельцина.

В отношении 26 граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Им грозит штраф или арест до 15 суток.

Вместе с тем вдоль сквера устанавливают новый, более крепкий, забор.

Отмечается, что стихийные акции протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. 

К скверу пришли противники храма, сторонники строительства и полицейские. Были столкновения, в результате которых три человека получили травмы и нуждались в госпитализации.

Темы: Росcияполицияцерковьакции
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