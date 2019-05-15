Київ запровадив обмеження для російського бізнесу

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Середа, 15 травня 2019, 14:09

Київська міська рада ухвалила рішення щодо встановлення заборони передачі комунального майна та землі юридичним особам зі статутним капіталом держави-агресора.

Відповідне рішення підтримали 61 депутат Київради, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що йдеться про мораторій на передачу майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Києва у власність або користування юридичним особам, у статутних капіталах яких частка держави-агресора становить понад 25 відсотків, або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.

Зокрема, цей проект рішення дає можливість впорядкувати систему передачі майна або земель юридичним особам, які мають частку РФ.

Повідомляється, що представники всіх фракцій та депутатських груп, представлених у Київраді, підписали відповідний проект рішення, ставши його співавторами.

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Теми: Київ Росія бізнес


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