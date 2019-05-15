Киев ввел ограничения для российского бизнеса
Киевский городской совет принял решение об установлении запрета передачи коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом государства-агрессора.
Соответствующее решение поддержали 61 депутат Киевсовета, сообщает "Укринформ".
Отмечается, что речь идет о моратории на передачу имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной общины Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставных капиталах которых доля государства-агрессора составляет более 25 процентов, или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.
В частности, этот проект решения дает возможность упорядочить систему передачи имущества или земель юридическим лицам, имеющим долю РФ.
Сообщается, что представители всех фракций и депутатских групп, представленных в Киевсовете подписали соответствующий проект решения, став его соавторами.
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