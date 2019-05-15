Філарет пояснив, чому не вірить, що томос відберуть

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Середа, 15 травня 2019, 13:55

Патріарх Філарет не вірить у те, що Вселенсьий патріархат може позбавити Православну церкву України томосу і не визнати українську помісну церкву.  

"Томос відберуть чи не відберуть – це не від нас залежить", – сказав він на прес-конференції у відповідь на запитання, чи не зашкодять його дії овій церкві.

"Можуть і відібрати, якщо будуть підстави, а можуть не відбирати. Томос дають не для того, щоб відібрати", – заявив Філарет.

"Я не вірю, що вселенський патріарх відбере томос, тому що це удар по самому вселенському патріарху", – додав він.

Філарету також нагадали слова екзарха Даниїла щодо того, що для отримання статусу патріархату треба дотримуватися умов томосу і умов статуту, а його пропозиції це порушують.

"Я не бачу цього. Бо вселенський патерах 25 років не погоджувався на надання томосу – а прийшов час, погодився. І я бачу: і в майбутньому всі ті доводи, які наводяться, будуть відкинуті, а Київський патріархат буде, бо церква велика", – заявив він.

"Це більше 30 мільйонів православних тільки в Україні. А ще скільки українців за межами України! Не визнати таку церкву – це удар по всьому православ’ю", – сказав патріарх УПЦ Київського патріархату.

Він додав, що об'єднана Українська церква – більша за всі інші церкви, крім російської: "Таку церкву не визнати неможливо, якщо ви думаєте про світове православ'я".

Олена Рощенко, УП

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Теми: томос Філарет Православна Церква України церква


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