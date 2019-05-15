Филарет объяснил, почему не верит, что томос отберут

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Среда, 15 мая 2019, 13:55

Патриарх Филарет не верит в то, что Вселенский патриархат может лишить Православную церковь Украины томоса и не признать Украинскую поместную церковь.

"Томос отберут или не отберут – это не от нас зависит", – сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, не помешают его действия новой церкви.

"Могут и отобрать, если будут основания, а могут не отбирать. Томос дают не для того, чтобы отобрать", – заявил Филарет.

"Я не верю, что вселенский патриарх отберет томос, потому что это удар по самому вселенском патриарху", – добавил он.

Филарету также напомнили слова экзарха Даниила о том, что для получения статуса патриархата надо соблюдать условия томоса и условия устава, а его предложения это нарушают.

"Я не вижу этого. Потому что вселенский патриарх 25 лет не соглашался на предоставление томоса – а пришло время, согласился. И я вижу: и в будущем все те доводы, которые приводятся, будут отброшены, а Киевский патриархат будет, потому что церковь большая", – заявил он.

"Это больше 30 миллионов православных только в Украине. А еще сколько украинцев за пределами Украины! Не признать такую ​​церковь – это удар по всему православию", – сказал патриарх УПЦ Киевского патриархата.

Он добавил, что объединенная Украинская церковь – больше всех других церквей, кроме русской: "Такую церковь не признать невозможно, если вы думаете о мировом православии"

Алена Рощенко, УП

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Темы: томос Филарет Православная Церковь Украины церковь


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